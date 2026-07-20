ارتفاع بدرجات الحرارة وأجواء سديمية مغبرة في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

ترتفع درجات الحرارة قليلاً في بعض المناطق لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 2-4 درجات مئوية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس نهار اليوم الإثنين صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة، وصحواً بشكل عام إلى غائم جزئياً فوق المنطقة الساحلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وخلال الليل، يكون الجو معتدلاً بشكل عام ولطيفاً على المرتفعات الجبلية، مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية، كما يحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: