ابتكار سوري ينسج المستقبل… منظومة غمر ذكية بخيوط الغرافين في معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

في مشهد يعكس تلاقي الإبداع العلمي مع الصناعة الوطنية، شهد جناح وزارة الاقتصاد والصناعة في معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين، عرضاً لابتكار فريد في قطاع النسيج قدّمته الدكتورة ميسم الأحمر ضمن فعاليات معرض الابتكار والإبداع الوطني.

الابتكار يتمثل في منظومة غمر مؤتمتة لمعالجة الخيوط بحبر الغرافين الناقل للكهرباء، ما يفتح الباب واسعاً أمام تطوير الأقمشة الذكية متعددة الاستخدامات في مجالات عدة.

الدكتورة الأحمر، المتخصصة في هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية، أوضحت في تصريح لمراسل سانا أن المنظومة صُممت كنموذج أولي قابل للدمج في خطوط إنتاج معامل الغزل والنسيج، مع إمكانية تركيبها على رؤوس آلات الغزل والتدوير، ما يمنحها مرونة عالية في الاستخدام الصناعي.

وتتميز المنظومة بقدرتها على التحكم الدقيق بسماكة طبقة الحبر عبر تطبيق على الهاتف المحمول، مدعومة بتقنية التغذية العكسية الراجعة التي تتيح ضبط عدد الطلاءات وكمية الحبر بدقة، وتقليل الهدر من خلال ربط الحوض بمضخة تغذية ذكية.

كما زُوّدت المنظومة بحساس متطور لقياس سماكة الحبر على الخيوط، ما يعزز جودة المنتج النهائي ويمنحه دقة عالية، لتكون بذلك خطوة نوعية نحو إنتاج خيوط وأقمشة ذكية تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والتقنية المتقدمة والأتمتة الحديثة.