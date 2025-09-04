رئيس اتحاد الحرفيين: معرض دمشق الدولي شهد إقبالاً واسعاً وعقوداً تجارية واعدة

دمشق-سانا

أكد رئيس الاتحاد العام للحرفيين إياد عبد الله نجار أن الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي تميزت بالمستويات الاقتصادية والثقافية، واستقطب زواراً من مختلف فئات المواطنين، وشهد جناح الحرفيين عقوداً تجارية واعدة.

وأوضح نجار في تصريح لمراسل سانا، خلال جولته على أجنحة الحرفيين المشاركين في المعرض، أن جناح اتحاد الحرفيين حظي بدعم وزارة الاقتصاد والصناعة ومؤسسة المعارض من خلال تخصيص جناح بشكل مجاني للحرفيين السوريين، بينما تولى الاتحاد تأمين جميع متطلبات المشاركين من إقامة وتنقل وخدمات يومية، مشيراً إلى وجود لجنة متابعة دائمة من الاتحاد في الجناح لتذليل العقبات والاستجابة لاحتياجات الحرفيين.

توقيع عقود تجارية

وأوضح نجار أن جناح الاتحاد شهد إقبالاً كبيراً من الزوار، وأسفر عن عمليات بيع مباشرة وعقود تجارية، ووعود بتوقيع عقود جديدة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن الحرفيين المشاركين أبدَوا رضاهم عن التنظيم ومستوى الإقبال، واعتبروا هذه الدورة الأفضل منذ انطلاقة المعرض.

وأشار نجار إلى أن الجناح عكس الهوية الشرقية والدمشقية الأصيلة من خلال عرض منتجات الحرف التقليدية كالتحف الدمشقية، والمصنوعات الخشبية والمعدنية، ما شكل فرصة للتعريف بالصناعات التراثية السورية، وإحياء الموروث الحرفي أمام رجال الأعمال والزوار من داخل سوريا وخارجها.

120 حرفياً في المعرض

وكشف نجار أن عدد الحرفيين المشاركين بلغ نحو 120 حرفياً، غالبيتهم من دمشق، بسبب صعوبات التنقل والوضع الاقتصادي، مؤكداً أن الاتحاد يعمل على تعزيز المشاركة من مختلف المحافظات في الدورات المقبلة، عبر توفير المزيد من التسهيلات وتخفيض تكاليف المشاركة.

وشدد نجار على أن الاتحاد يضع جميع إمكانياته في خدمة الحرفيين، سواء عبر المعارض الداخلية أو الخارجية، أو من خلال الاستثمارات المخصصة لدعم قطاع الحرف اليدوية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد دورات تدريبية وتأهيلية متواصلة لتطوير الحرف وإعادة إحيائها، بما يضمن استدامتها ونقلها إلى الأجيال القادمة.

ويشارك في معرض دمشق الدولي 800 شركة محلية وعربية وأجنبية، مع تمثيل رسمي من 44 دولة، ما يعكس الاهتمام المحلي والدولي الكبير بهذه التظاهرة الاقتصادية والثقافية الأبرز في سوريا.