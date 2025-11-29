أجواء خريفية مستقرة في عموم المناطق السورية

دمشق-سانا

تكون درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بقليل، لمثل هذه الفترة من السنة في مختلف المناطق السورية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس خريفياً مستقراً، مع انتشار للسحب غير الممطرة، لتكون الأجواء غائمة جزئياً بصورة عامة على كل المناطق.

وتتحرك الرياح بصورة شرقية متقلبة تتراوح سرعتها ما بين 10 و20 كم/ساعة، وتترافق بهبات نشطة نسبياً إلى نشطة تتراوح ما بين 25 و35 كم/ساعة، وتبلغ ذروة نشاطها في المناطق الساحلية، مع هبات تصل حتى 50 كم/ساعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في المحافظات:

دمشـــق وريفها11/20
القنيــطرة11/21
درعــــا9/22
السـويـداء10/19
حمـــص8/19
حمــــاة8/20
الـلاذقـيـة16/23
طـرطـوس16/23
حــلـب9/19
إدلــــب8/19
دير الزور9/20
الرقة9/21
الحسكة7/20
