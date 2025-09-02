الهلال الأحمر السوري والصليب البريطاني يبحثان تعزيز خدمات الإيواء المؤقتة بدرعا

درعا-سانا

بحث فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة درعا، اليوم، مع وفد من إدارة الصليب الأحمر البريطاني واقع الخدمات المقدمة للقاطنين في مراكز الإيواء المؤقتة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الإنساني وتطوير آليات الاستجابة للمهجرين من محافظة السويداء.

الاجتماع الذي حضره مجلس إدارة الفرع والمنسقون المعنيون، استعرض جهود فرق الهلال الأحمر في مجالات الإغاثة والإيواء والإخلاء ونقل الحالات الإسعافية، إضافة إلى تسهيل مرور قوافل المساعدات الإنسانية والتجارية إلى السويداء.

دعم صحي ومعيشي مستدام

تطرق المجتمعون إلى واقع عمل فرق الصحة المجتمعية والعيادة المتنقلة، مؤكدين أهمية تعزيز التوعية الصحية والخدمات الطبية للتخفيف من معاناة القاطنين في أكثر من 70 مركز إيواء منتشرة في المحافظة.

أحمد المسالمة، رئيس فرع الهلال بدرعا، أوضح في تصريح لمراسل سانا أن 10 فرق ميدانية قدمت خدمات متنوعة خلال الفترة من ال 13 من تموز حتى ال 23 من آب، بما في ذلك دعم خاص لفئة ذوي الإعاقة، وأضاف: إن الصليب الأحمر البريطاني يولي اهتماماً كبيراً بدعم سبل العيش، عبر تقديم مساعدات نقدية للعائلات التي فقدت مصادر رزقها في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.

متابعة ميدانية لواقع الإيواء

وفي سياق متصل، زار الوفد البريطاني مركز إيواء معربة في الريف الشرقي، واجتمع مع إدارة الكوارث في فرع الهلال الأحمر عند جسر نامر، للاطلاع على آليات التنسيق والاستجابة الميدانية.

يُذكر أن الوفد ضم شخصيات قيادية من الصليب الأحمر البريطاني، بينهم الرئيسة التنفيذية بياتريس بوتسانا سيتا، والمدير الدولي ريتشارد بلويت، والمدير القطري في سوريا براكسيدس ميرشان، إضافة إلى فرح غادري منسقة المشاريع في المركز الرئيسي.