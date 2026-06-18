وفاة شاب وإنقاذ اثنين آخرين إثر حادثة غرق على شاطئ الأحلام في طرطوس

طرطوس-سانا

توفي شاب وأُنقذ اثنان آخران اليوم الخميس، إثر حادثة غرق وقعت على شاطئ الأحلام جانب المنارة في مدينة طرطوس، رغم محاولات إنقاذ وإسعاف مكثفة استمرت لأكثر من نصف ساعة.

وأفاد عبد المنعم سطيف، مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في طرطوس، في تصريح لـ سانا بأن فرق الدفاع المدني السوري استجابت لبلاغ يفيد بوقوع حالات غرق لثلاثة شبان أثناء السباحة في الموقع، حيث توجهت الفرق فوراً إلى المكان.

وأضاف سطيف: إن مدنيين كانوا في الموقع تمكنوا من إنقاذ شابين قبل وصول فرق الإنقاذ، فيما عملت الفرق على انتشال الشاب الثالث من المياه وتقديم الإسعافات الأولية له، قبل نقله إلى المشفى الوطني في طرطوس.

من جانبه، أوضح معاون المدير للشؤون الطبية في المشفى الوطني عقبة المصري أن الشاب وصل إلى قسم الإسعاف وهو في حالة توقف قلبي وتنفسي نتيجة الغرق، حيث باشرت الكوادر الطبية عمليات الإنعاش القلبي الرئوي بشكل فوري ومكثف، واستمرت المحاولات لأكثر من نصف ساعة دون أن يُسجل أي استجابة، ليتم إعلان وفاته لاحقاً.

وأشار المصري إلى أنه تم إبلاغ الجهات الشرطية المختصة بالحادثة، وإجراء الكشف القضائي والطبي الشرعي على الجثمان وفق الإجراءات القانونية، قبل تسليمه إلى ذويه.

وتجدر الإشارة إلى وقوع حادثة مماثلة في الـ 29 من أيار الماضي، حيث توفي شاب غرقاً أثناء السباحة قرب منطقة الباصية على شواطئ مدينة بانياس.