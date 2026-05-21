قطر تؤكد مواصلة جهودها في مجال منع النزاعات والحدّ منها 

نيويورك-سانا

أكدت قطر عزمها مواصلة لعب دور بناء في منع النزاعات والحد منها ومعالجة أسبابها الجذرية على المستويين الإقليمي والعالمي، إلى جانب مساعي الوساطة، وتعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية ‏” قنا” ‏عن مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف قولها اليوم الخميس أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاع المسلح: “إن المشهد على الساحة الدولية مثير للقلق، حيث تستمر معاناة المدنيين، وخصوصاً النساء والأطفال” .

وأضافت: إن الفترة الحالية تشهد انتهاكات صريحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتفاقماً مستمراً في التحديات الإنسانية والاقتصادية، وخاصة مع اضطراب حركة الملاحة البحرية بسبب الإغلاق المستمر لمضيق هرمز من قبل إيران، الأمر الذي انعكس سلباً على سلاسل الإمداد المدنية وأسواق الطاقة والغذاء.

وجددت المندوبة التأكيد على أن إغلاق إيران مضيق هرمز، يشكل سابقة خطيرة وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، فضلاً عن كونه تهديداً مباشراً للأمن العالمي، وسلاسل الإمداد، والطاقة، والغذاء.

وشددت على ضرورة إعادة فتح المضيق، وإزالة الألغام البحرية، ووقف فرض الرسوم غير القانونية على السفن البحرية التجارية، وذلك لضمان حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 522، وقرار مجلس الأمن رقم 2817″.

وكانت قطر أكدت أمس الأول أنها تواصل دعمها الكامل للجهود الدبلوماسية التي تقودها باكستان بين واشنطن وطهران، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل يحول دون العودة إلى التصعيد العسكري في المنطقة.