نايبيداو -سانا
قُتل 17 شخصاً وأصيب آخرون إثر غارة جوية استهدفت منزلاً كانت تُجرى فيه الاستعدادات لإقامة حفل زفاف في قرية بمنطقة موي باي على الحدود بين ولايتَي شان وكاريني في ميانمار.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان أن الغارة وقعت اليوم السبت، واستهدفت منزلاً في القرية التي تضم أعداداً كبيرة من النازحين، وأنه سمعت أصوات طائرات تحلّق في المنطقة قبل أن يدوي انفجار ويتصاعد الدخان من موقع الاستهداف.
وكانت منظمة «أكليد» المعنية برصد النزاعات أحصت مقتل أكثر من مئة ألف شخص منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات المعارضة في ميانمار عام 2021، حيث يسيطر الجيش على منطقة موي باي، بينما تنشط قوات المعارضة في القرى والمناطق الريفية المحيطة بها.