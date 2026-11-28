نايبيداو -سانا‏

قُتل 17 شخصاً وأصيب آخرون إثر غارة جوية استهدفت ‏منزلاً كانت تُجرى فيه الاستعدادات لإقامة حفل زفاف في قرية ‏بمنطقة موي باي على الحدود بين ولايتَي شان وكاريني في ‏ميانمار.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان أن الغارة وقعت اليوم ‏السبت، واستهدفت منزلاً في القرية التي تضم أعداداً كبيرة من ‏النازحين، وأنه سمعت أصوات طائرات تحلّق في المنطقة قبل أن ‏يدوي انفجار ويتصاعد الدخان من موقع الاستهداف.‏

وكانت منظمة «أكليد» المعنية برصد النزاعات أحصت مقتل ‏أكثر من مئة ألف شخص منذ اندلاع النزاع بين الجيش وقوات ‏المعارضة في ميانمار عام 2021، حيث يسيطر الجيش على ‏منطقة موي باي، بينما تنشط قوات المعارضة في القرى ‏والمناطق الريفية المحيطة بها.‏

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