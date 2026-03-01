السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على سلطنة عمان

الرياض-سانا

أدانت السعودية بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم على سلطنة عُمان، مؤكدةً أن هذا الاعتداء انتهاك سافر لسيادتها.

وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس” اليوم الأحد، على تضامن الرياض الكامل مع عُمان، وأنها تضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

وحذر البيان من عواقب استمرار إيران في انتهاك سيادة الدول، بما يقوض أمن واستقرار المنطقة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ضد الانتهاكات الإيرانية.

وكان مصدر أمني في سلطنة عُمان أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، تعرض ميناء الدقم الواقع على الساحل الجنوبي الشرقي للسلطنة، لاعتداء بطائرتين مسيّرتين، ويعد هذا الاعتداء الأول من نوعه الذي يطال السلطنة، في وقت تتعرض فيه السعودية، والبحرين، وقطر، والإمارات، والكويت، والأردن منذ صباح أمس السبت، لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أسفرت عن وقوع إصابات وأضرار مادية، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.