ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 68 شخصاً

photo 2026 08 17 16 07 42 ارتفاع حصيلة قتلى زلزال إندونيسيا إلى 68 شخصاً


 جاكرتا-سانا
 
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الإثنين ارتفاع حصيلةإندونيسيا الذي ضرب شرق البلاد السبت الماضي بقوة 7.7 درجات إلى 68 قتيلاً.
 
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في وكالة الحد من أثر الكوارث في إندونيسيا قوله في مؤتمر صحفي: إن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شرق إندونيسيا ارتفع إلى 68 شخصاً.
 
وتبع الزلزال نحو 341 هزة ارتدادية، ما جعله الأكثر فتكاً في إندونيسيا منذ زلزال عام 2022.
 
وتقع إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 290 مليون نسمة، على «حلقة النار في المحيط الهادئ»، وهي منطقة تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً كثيفاً نتيجة التقاء الصفائح التكتونية، ما يجعلها عرضة للزلازل والثورات البركانية بصورة متكررة.
 

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