دمشق-سانا ‏

أعربت سوريا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ‏قيادةً وشعباً، إثر حادث التصادم المؤسف بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة في إمارة ‏رأس الخيمة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء، تضامن سوريا الكامل مع ‏الإمارات في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع ‏رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين ‏بالشفاء العاجل.‏

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل ‌11 شخصاً جراء ‏تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة في إمارة رأس الخيمة.‏