دمشق-سانا
أعربت سوريا عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادةً وشعباً، إثر حادث التصادم المؤسف بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة في إمارة رأس الخيمة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم الثلاثاء، تضامن سوريا الكامل مع الإمارات في هذا المصاب الأليم، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت في وقت سابق اليوم، مقتل 11 شخصاً جراء تصادم بين حافلة لنقل الركاب وشاحنة في إمارة رأس الخيمة.