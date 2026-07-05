الأوقاف الفلسطينية توثق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات خلال حزيران



القدس المحتلة-سانا



وثقت وزارة الأوقاف الفلسطينية تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية خلال شهر حزيران الماضي، مشيرة إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك 26 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 84 مرة.



وأفاد التقرير الشهري للوزارة، وفق ما نقلت وكالة “وفا” الفلسطينية، بأن 4212 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع دعوات متزايدة لتكثيف الاقتحامات وفرض وقائع جديدة داخل المسجد.



وأشار التقرير إلى تصاعد الدعوات إلى إقامة كنيس داخل المسجد الأقصى، إلى جانب استمرار أداء طقوس استفزازية داخل باحاته، تحت حماية قوات الاحتلال.



وفي الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، رصد التقرير دخول 950 جندياً خلال حزيران، إلى جانب منع رفع الأذان 84 مرة، واستمرار إغلاق بعض الأبواب والتضييق على المصلين والعاملين، فضلاً عن إجراءات تمس الوضع التاريخي والقانوني للحرم.



وأشار التقرير إلى اعتداءات استهدفت مساجد في مناطق متفرقة، شملت إحراق مسجدين شمال رام الله، واقتحام مسجد الرأس في الخليل، حيث جرى رفع الأعلام الإسرائيلية وتشغيل مكبرات الصوت، ومنع المصلين من أداء شعائرهم.



وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الانتهاكات تمثل تصعيداً خطيراً ومخالفة صريحة للقوانين الدولية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقفها وضمان حماية المقدسات الإسلامية.