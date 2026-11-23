الدوحة/الرياض-سانا

أدانت دولة قطر ورابطة العالم الإسلامي اليوم الإثنين، هجمات الطائرات المسيّرة التي ‏استهدفت العاصمة السودانية الخرطوم، بما فيها أحد المباني التابعة ‏للأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان على منصة “إكس” رفض بلادها القاطع لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، مجددة دعمها الكامل لوحدة وسيادة واستقرار السودان، كما عدته انتهاكاً سافراً لسيادتها وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة، موقف دولة قطر الداعي إلى حل النزاع المسلح في السودان عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحقق تطلعات شعبه في السلام والتنمية والازدهار.

من جهته، جدد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، محمد بن عبد الكريم العيسى في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، التأكيد على موقف الرابطة الرافض والمدين لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظّمات الأممية والعاملين فيها.

وأكد أن الهجمات تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أمس، تضرر أحد مقارها في الخرطوم، ‏جراء ضربات نفذتها طائرات مسيّرة، محذرةً من المخاطر التي يتعرض لها ‏المدنيون وطواقم الإغاثة في البلاد.‏

وكشفت الأمم المتحدة في 17 تشرين الثاني الجاري، أن هجمات الطائرات ‏المسيّرة تسببت بمقتل نحو 80 بالمئة من المدنيين الذين تحققت المنظمة من ‏مقتلهم خلال العام الجاري 2026 جراء الحرب المستمرة في السودان منذ ‏عام 2023 بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع”.