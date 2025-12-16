الرئيس التركي يؤكد مواصلة بلاده جهودها لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل جهودها لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.

ووفق وكالة أنباء الأناضول قال أردوغان خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقب اجتماع للحكومة التركية في أنقرة: “إن تركيا أعطت للعالم دروساً في مناصرة حقوق الإنسان من خلال جهودها التي تركز على السلام والعدالة، كما في سوريا وغزة ومناطق أخرى ارتوت بالدماء والدموع”، مشيراً إلى أن الصراعات التي شهدتها المنطقة انتهكت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وخاصة الحق في الحياة.

ولفت أردوغان إلى انتهاك النظام البائد في سوريا على مدى 13 عاماً ونصف العام، كل القواعد والضوابط والقيم والمبادئ والمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان، بدءاً من الهجمات الكيميائية إلى ممارسات التعذيب”.

كما أشار الرئيس التركي إلى أن ارتكاب إسرائيل جرائم الحرب والإبادة بغزة طوال عامين على مرأى العالم أجمع، يشكل دليلاً واضحاً على دوس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت الأقدام”.

وأكد أردوغان أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لم تتمكن من منع تلك الانتهاكات التي وقعت في أماكن مختلفة من العالم، بل اكتفت بالتفرج بدلاً من حل المشكلات”.

وكان الرئيس التركي جدد التأكيد يوم السبت الماضي على أن بلاده تتطلع لتحقيق أمن وسلام وازدهار الشعب السوري، واستنكر استمرار إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.