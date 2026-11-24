سيئول-سانا

انخفضت مبيعات شركتي هيونداي موتور وكيا الكوريتين الجنوبيتين من السيارات في أوروبا بنسبة 1.7 بالمئة خلال تشرين الأول الماضي على أساس سنوي، متأثرة بالمنافسة المتزايدة من شركات صناعة السيارات الصينية.

ونقلت وكالة يونهاب عن بيانات جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات الشركتين بلغت 80 ألفاً و5 سيارات خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ81 ألفاً و358 سيارة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات هيونداي بنسبة 18.8 بالمئة إلى 33 ألفاً و245 سيارة، في حين ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 15.7 بالمئة إلى 46 ألفاً و760 سيارة، لتبلغ حصتهما السوقية المجمعة 7.1 بالمئة، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وعلى مستوى الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، انخفضت مبيعات الشركتين بنسبة 3.2 بالمئة إلى 850 ألفاً و830 سيارة، مقابل 879 ألفاً و276 سيارة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تراجعت حصتهما السوقية المجمعة إلى 7.3 بالمئة.

وتشهد سوق السيارات الأوروبية منافسة متزايدة مع توسع الشركات الصينية في طرح طرازات كهربائية وهجينة بأسعار تنافسية، ما يفرض ضغوطاً على شركات صناعة السيارات التقليدية لتعزيز قدرتها التنافسية وتطوير منتجاتها، ولا سيما في قطاع السيارات الكهربائية.