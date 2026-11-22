القدس المحتلة-سانا
قتل فلسطينيان، اليوم الأحد، متأثرين بجروح أُصيبا بها، جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال قصفت فجراً منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة فلسطينيين اثنين، حيث توفيا لاحقاً متأثرين بجروحهما.
وفي سياق متصل، واصلت دبابات الاحتلال إطلاق نيرانها بكثافة شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.
وكانت ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,736 قتيلاً و176,194 مصاباً وفق حصيلة رسمية.