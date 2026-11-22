القدس المحتلة-سانا‏

قتل فلسطينيان، اليوم الأحد، متأثرين بجروح أُصيبا بها، جراء ‏قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال قصفت ‏فجراً منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة ‏فلسطينيين اثنين، حيث توفيا لاحقاً متأثرين بجروحهما‎.‎

وفي سياق متصل، واصلت دبابات الاحتلال إطلاق نيرانها بكثافة ‏شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع‎.‎

وكان ثلاثة فلسطينيين قُتلوا وأُصيب آخرون، أمس السبت، جراء ‏قصف طائرات الاحتلال مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب ‏مدينة غزة‎.‎

وكانت ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ‏منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 74,736 قتيلاً ‏و176,194 مصاباً وفق حصيلة رسمية.‏