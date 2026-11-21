لندن-سانا
مع اقتراب سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة في أوروبا، تتزايد المخاوف من تنامي نفوذ الأحزاب القومية والشعبوية اليمينية في عدد من الدول، غير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون يرى أن تقدم هذه القوى لا يعني بالضرورة تبني الناخبين الأوروبيين لأفكارها، بقدر ما يعكس حالة من القلق الاقتصادي والاجتماعي المتنامي.
وفي مقال عبر صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم السبت، يشير براون الى أن نحو 200 مليون أوروبي سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة بدءاً من الانتخابات الإسبانية المرتقبة، واصفاً هذه الاستحقاقات بأنها واحدة من أكبر الاختبارات السياسية التي تواجهها أوروبا منذ عقود.
وفي خضم التحول الملحوظ في موازين القوى السياسية التي شهدتها القارة العجوز خلال العقود الثلاثة الماضية، يبين براون أن أحزاب الوسط واليمين باتت تتولى السلطة أو تشارك فيها في 21 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مقارنة مع هيمنة أوسع لليسار في مطلع الألفية الحالية.
تآكل الحواجز
ويرى براون أن التحدي لا يقتصر على احتمال وصول مزيد من الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى الحكم، بل يمتد إلى تبني أحزاب يمين الوسط لعدد متزايد من سياسات وخطابات هذه التيارات، الأمر الذي يضعف الفاصل التقليدي بين اليمين المحافظ واليمين المتطرف.
ويضرب براون مثالاً بحزب الشعب الإسباني واستعداده للتعاون مع حزب “فوكس” اليميني المتطرف، إضافة إلى تنامي توجهات مشابهة في دول أوروبية أخرى، محذراً من تشكل ما وصفه بـ”تحالف دولي مناهض للتعاون الدولي”، مشيراً إلى مواقف شخصيات وقوى سياسية تدعم صعود الأحزاب القومية والشعبوية في أوروبا.
مزاج الناخبين
ورغم هذا التقدم، يؤكد براون أن مخاوف الأوروبيين تتركز أساساً على قضايا اقتصادية واجتماعية ومعيشية أكثر من ارتباطها بالأفكار المتطرفة.
ويستند في ذلك إلى نتائج استطلاعات رأي التي تشير الى تنامي المخاوف المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والشعور بعدم اليقين الاقتصادي لدى شرائح واسعة من الأوروبيين.
فجوة التمثيل
ويشير براون إلى أن استياء الناخبين من الأوضاع الراهنة قد يدفع بعضهم إلى التصويت لأحزاب قومية وشعبوية باعتبارها تمثل صوت الاحتجاج على السياسات التقليدية، إلا أن ذلك لا يعني تبنيهم الكامل لأفكار تلك الأحزاب أو رؤيتها الفكرية.
ويؤكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أن قطاعات واسعة من الأوروبيين ما زالت متمسكة بقيم الاعتدال والانفتاح والتعددية، حتى وإن أبدت انتقادات حادة للأداء الحكومي والاقتصادي.
ويخلص براون إلى أن هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بشأن قدرة القوى الديمقراطية على مواجهة تمدد اليمين المتطرف، موضحاً أن أغلبية الأوروبيين لاتزال تؤيد التعاون الدولي وترفض الخطابات الإقصائية والمتشددة.