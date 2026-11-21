لندن-سانا ‏

مع اقتراب سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية الحاسمة في أوروبا، تتزايد المخاوف من ‏تنامي نفوذ الأحزاب القومية والشعبوية اليمينية في عدد من الدول، غير أن رئيس ‏الوزراء البريطاني الأسبق غوردون براون يرى أن تقدم هذه القوى لا يعني ‏بالضرورة تبني الناخبين الأوروبيين لأفكارها، بقدر ما يعكس حالة من القلق ‏الاقتصادي والاجتماعي المتنامي.‏

وفي مقال عبر صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم السبت، يشير براون الى أن نحو ‌‏200 مليون أوروبي سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع خلال الأشهر الاثني عشر ‏المقبلة بدءاً من الانتخابات الإسبانية المرتقبة، واصفاً هذه الاستحقاقات بأنها واحدة من ‏أكبر الاختبارات السياسية التي تواجهها أوروبا منذ عقود.‏

وفي خضم التحول الملحوظ في موازين القوى السياسية التي شهدتها القارة العجوز ‏خلال العقود الثلاثة الماضية، يبين براون أن أحزاب الوسط واليمين باتت تتولى ‏السلطة أو تشارك فيها في 21 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ‏مقارنة مع هيمنة أوسع لليسار في مطلع الألفية الحالية.‏

تآكل الحواجز ‏

ويرى براون أن التحدي لا يقتصر على احتمال وصول مزيد من الأحزاب اليمينية ‏المتطرفة إلى الحكم، بل يمتد إلى تبني أحزاب يمين الوسط لعدد متزايد من سياسات ‏وخطابات هذه التيارات، الأمر الذي يضعف الفاصل التقليدي بين اليمين المحافظ ‏واليمين المتطرف.‏

ويضرب براون مثالاً بحزب الشعب الإسباني واستعداده للتعاون مع حزب “فوكس” ‏اليميني المتطرف، إضافة إلى تنامي توجهات مشابهة في دول أوروبية أخرى، محذراً ‏من تشكل ما وصفه بـ”تحالف دولي مناهض للتعاون الدولي”، مشيراً إلى مواقف ‏شخصيات وقوى سياسية تدعم صعود الأحزاب القومية والشعبوية في أوروبا.‏

مزاج الناخبين

ورغم هذا التقدم، يؤكد براون أن مخاوف الأوروبيين تتركز أساساً على قضايا ‏اقتصادية واجتماعية ومعيشية أكثر من ارتباطها بالأفكار المتطرفة.‏

ويستند في ذلك إلى نتائج استطلاعات رأي التي تشير الى تنامي المخاوف المرتبطة ‏بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية والشعور بعدم اليقين الاقتصادي لدى ‏شرائح واسعة من الأوروبيين.‏

فجوة التمثيل

ويشير براون إلى أن استياء الناخبين من الأوضاع الراهنة قد يدفع بعضهم إلى ‏التصويت لأحزاب قومية وشعبوية باعتبارها تمثل صوت الاحتجاج على السياسات ‏التقليدية، إلا أن ذلك لا يعني تبنيهم الكامل لأفكار تلك الأحزاب أو رؤيتها الفكرية.‏

ويؤكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أن قطاعات واسعة من الأوروبيين ما زالت ‏متمسكة بقيم الاعتدال والانفتاح والتعددية، حتى وإن أبدت انتقادات حادة للأداء ‏الحكومي والاقتصادي.‏

ويخلص براون إلى أن هناك مؤشرات تدعو إلى التفاؤل بشأن قدرة القوى الديمقراطية ‏على مواجهة تمدد اليمين المتطرف، موضحاً أن أغلبية الأوروبيين لاتزال تؤيد ‏التعاون الدولي وترفض الخطابات الإقصائية والمتشددة.‏