أمريكا تدعو مواطنيها إلى مغادرة دول بالشرق الأوسط فوراً

واشنطن-سانا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها إلى مغادرة عدد من الدول في منطقة الشرق الأوسط فوراً، نظراً للمخاطر الأمنية الجسيمة.

ووفق شبكة “سي إن إن” الإخبارية طلبت الوزارة، أمس الإثنين من المواطنين الأمريكيين المغادرة عبر الرحلات التجارية المتاحة من البحرين، ومصر، وإيران، والعراق، والضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات، واليمن كما دعت كذلك رعاياها إلى مغادرة الكيان

الإسرائيلي.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: إن أولويتنا القصوى هي سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم، ولا سيما مع ما يحدث الآن في الشرق الأوسط.

وتواصل أمريكا وإسرائيل هجومهما العسكري على إيران منذ صباح يوم السبت الماضي، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، أن موجة واسعة من الضربات العسكرية ضد إيران ستبدأ قريباً، وقد تمتد هذه العمليات لنحو أربعة أسابيع.