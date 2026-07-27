إنقاذ 47 شخصاً من طاقم سفينة فيتنامية غرقت في بحر الصين الجنوبي

بكين-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ 47 شخصاً من أصل 62 كانوا على متن سفينة صيد فيتنامية غرقت في بحر الصين الجنوبي، فيما تتواصل عمليات البحث عن المفقودين.

وقال المتحدث باسم الوزارة لين جيان خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء الصينية” شينخوا”: إن السلطات الصينية سارعت إلى إرسال سفن ومروحيات للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ فور تلقيها بلاغاً عن غرق السفينة، التي كانت تعمل في ظروف جوية غير مواتية.

وأضاف لين أن المصابين تلقوا العلاج، فيما نقل جميع الذين جرى إنقاذهم إلى الجانب الفيتنامي، مشيراً إلى أن فيتنام أعربت عن امتنانها للصين على جهودها في عمليات الإنقاذ.

وأكد المتحدث أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على بقية أفراد الطاقم.

ورغم الخلافات الإقليمية بين عدد من دول المنطقة بشأن السيادة على أجزاء من البحر، تتعاون الدول المعنية في بعض الحالات لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحرية.