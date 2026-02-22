زلزال قوي يضرب سواحل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي بقوة تتجاوز 7 درجات

كوالالمبور-سانا

ضرب زلزال قوي اليوم الأحد قبالة سواحل ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، بلغت شدته 7.1 درجات على مقياس ريختر، وفق بيانات أولية لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وذكرت الهيئة أن مركز الزلزال وقع في ماليزيا على بُعد أقل من 100 كيلومتر شمال شرق مدينة كوتا كينابالو، عاصمة ولاية صباح، وعلى عمق كبير وصل إلى 619.8 كيلومتراً.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن احتمال وقوع إصابات أو أضرار يبقى محدوداً، موضحةً أنه لم تصدر أي تحذيرات من تسونامي، نظراً لعمق مركز الزلزال.

وبحسب الهيئة فإن الزلزال سجل في محيط جزيرة بورنيو، وهي من أكبر جزر العالم وتقع في جنوب شرق آسيا، حيث تنقسم إداريا بين إندونيسيا وماليزيا الجزء الشرقي وبروناي.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الألماني لعلوم الأرض (GFZ) اليوم أن زلزالاً بقوة 6.5 درجات ضرب تايلاند.

كما شهدت أفغانستان هزة أرضية بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر ضربت شرق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابول، وأسفرت عن أضرار طفيفة وإصابة واحدة فقط، بحسب مسؤول في إدارة الكوارث.