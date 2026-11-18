برلين-سانا

أقرّت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء مشاركة عناصر من الشرطة والجمارك، إلى جانب عدد محدود من أفراد القوات المسلحة الألمانية، في بعثة جديدة للاتحاد الأوروبي في لبنان، بهدف دعم الاستقرار وتعزيز قدرات المؤسسات الأمنية اللبنانية.

وذكر موقع الحكومة الألمانية أن البعثة تهدف إلى مساعدة لبنان على تعزيز قدرات قطاعيه الأمنيين المدني والعسكري، من خلال برامج التدريب والتأهيل وتقديم الدعم الفني، بما يسهم في ترسيخ سلطة الدولة وتعزيز احتكارها استخدام القوة على كامل أراضيها، ولا سيما عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.

وبحسب القرار، ستشارك ألمانيا بما يصل إلى 15 عنصراً من الشرطة الاتحادية وشرطة الولايات، إلى جانب مسؤولين من قطاع الجمارك، للعمل ضمن المكون المدني للبعثة الأوروبية، كما ستسهم القوات المسلحة الألمانية بعدد محدود من الأفراد في برامج تدريب وتأهيل البحرية اللبنانية، دعماً لقدراتها وتعزيزاً لدورها في حماية الأمن والاستقرار.

واقتصرت منطقة عمليات البعثة بحسب نص القرار على الأراضي اللبنانية الواقعة شمال نهر الليطاني، وهي المنطقة التي حددتها الحكومة الألمانية نطاقاً لعمل البعثة، بالتزامن مع انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026.

وأوضحت الحكومة الألمانية أنها ستُطلع البرلمان على قرار المشاركة، مشيرة إلى أن أفراد القوات المسلحة سيشاركون في المهمة من دون حمل السلاح.

ويأتي القرار الألماني عقب مصادقة مجلس الاتحاد الأوروبي، في 12 تشرين الأول الماضي، على إنشاء البعثة التي يُنتظر أن تبدأ عملياتها في موعد أقصاه كانون الأول المقبل.