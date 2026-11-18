القاهرة-سانا

أدان مجلس جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، ولا سيما الغارة التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، مؤكداً أن استهداف المنشآت الطبية يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية الخاصة لها وللعاملين فيها.

وأشار المجلس، في بيان إلى أن هذه الاعتداءات تقوض وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الأمن والاستقرار في القطاع، وتتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وما تواجهه الأسر النازحة من ظروف معيشية بالغة القسوة مع حلول فصل الشتاء، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء، بما فيها الخيام والكرفانات والبيوت المتنقلة، فضلاً عن المعدات والإمدادات الطبية.

وحذر المجلس من تفاقم الكارثة الإنسانية جراء غياب المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على حياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والرضع، في ظل احتمالات تكرار المآسي الناجمة عن البرد القارس وانعدام مقومات الحياة الأساسية.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الخميس الماضي، مبنى ‏العمليات الجراحية في ‏مجمع ناصر الطبي في ‏غزة، ما أسفر عن مقتل ستة من الطواقم الصحية ‏والمرضى ‏والمرافقين، ‏وإصابة أكثر من 20 آخرين‌‏.‏