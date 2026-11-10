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زيلينسكي: محادثات أبو ظبي تناولت إطلاق سراح الأسرى وضمانات الأمن

KPA3CZIQTBLJ7DNWJTGL4VBWAI زيلينسكي: محادثات أبو ظبي تناولت إطلاق سراح الأسرى وضمانات الأمن
المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي ورئيس الوفد الأوكراني رستم أوميروف خلال محادثات السلام الثلاثية-أبو ظبي-رويترز

كييف-سانا‏

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المحادثات التي عُقدت في العاصمة ‏الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة وفود أوكرانية وأمريكية وروسية، تناولت خطوات إنسانية، ‏في مقدمتها إطلاق سراح الأسرى، إلى جانب ضمانات الأمن وآليات منع تجدد العنف ‏وخفض التصعيد.‏

وقال زيلينسكي عبر حسابه على تطبيق “تلغرام” اليوم الثلاثاء: إن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد عقب ‏اجتماع ضم شركاء أوكرانيا الأوروبيين والأمريكيين، كان بنّاءً، وشهد نقاشات مفصلة ‏حول ضمانات الأمن في أوكرانيا، باعتبارها ركيزة أساسية لأي تسوية طويلة الأمد.‏

وأضاف: إن مشاركة الفريق الأوكراني مهدت الطريق لمزيد من الحوار، سواء في ‏إطار الجولة الثلاثية المقررة غداً الأربعاء، أو من خلال اللقاءات التي جرت خلال ‏الأيام الماضية مع ممثلين عن الرئيس الأمريكي والجانب الأوروبي.‏

وأعرب الفريق عن شكره للولايات المتحدة على تنظيم المحادثات، ولدولة الإمارات ‏العربية المتحدة على استضافة المفاوضات وتوفير منصة لها.‏

وانطلقت في وقت سابق اليوم جولة جديدة من ‌‏المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ‏بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط ‌‏الماضي، وسط ‏مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن ‌‏‌‏الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.‏

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