زيلينسكي: محادثات أبو ظبي تناولت إطلاق سراح الأسرى وضمانات الأمن

كييف-سانا
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن المحادثات التي عُقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة وفود أوكرانية وأمريكية وروسية، تناولت خطوات إنسانية، في مقدمتها إطلاق سراح الأسرى، إلى جانب ضمانات الأمن وآليات منع تجدد العنف وخفض التصعيد.
وقال زيلينسكي عبر حسابه على تطبيق “تلغرام” اليوم الثلاثاء: إن الاجتماع الثلاثي الذي عُقد عقب اجتماع ضم شركاء أوكرانيا الأوروبيين والأمريكيين، كان بنّاءً، وشهد نقاشات مفصلة حول ضمانات الأمن في أوكرانيا، باعتبارها ركيزة أساسية لأي تسوية طويلة الأمد.
وأضاف: إن مشاركة الفريق الأوكراني مهدت الطريق لمزيد من الحوار، سواء في إطار الجولة الثلاثية المقررة غداً الأربعاء، أو من خلال اللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع ممثلين عن الرئيس الأمريكي والجانب الأوروبي.
وأعرب الفريق عن شكره للولايات المتحدة على تنظيم المحادثات، ولدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة المفاوضات وتوفير منصة لها.
وانطلقت في وقت سابق اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بوساطة أمريكية، في أول لقاء مباشر بين وفدي البلدين منذ شباط الماضي، وسط مساعٍ أمريكية لدفع الطرفين نحو تسوية تنهي الحرب، وخلافات مستمرة بشأن الأراضي الأوكرانية والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.