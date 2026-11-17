طوكيو-سانا
تراجع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، متأثراً بموجة البيع التي شهدتها بورصة وول ستريت، وسط إحجام المستثمرين عن المخاطرة وترقبهم نتائج شركة إنفيديا الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا وأشباه الموصلات للربع الثالث، والطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك.
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي انخفض بنسبة 1.1 بالمئة إلى 58998.39 نقطة، فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.29 بالمئة إلى 3850.41 نقطة.
وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق موجة التراجع، إذ انخفض سهم أدفانتست بنسبة 5.07 بالمئة، وكيوكسيا هولدينغز بنسبة 4.58 بالمئة، فيما خسر سهم سوفت بنك جروب 4.1 بالمئة.
وقال يوشيتاكا أرايا، المحلل في شركة مونكس للأوراق المالية: إن الحذر قبيل إعلان نتائج إنفيديا وطرح أنثروبيك للاكتتاب العام، من المتوقع أن يدفع المستثمرين إلى الإحجام عن عمليات الشراء المكثفة، ما يزيد الضغوط على الأسهم.
وكانت أسهم شركات أمريكية عملاقة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينها إنفيديا، قد تراجعت خلال تعاملات الليلة الماضية، وسط مخاوف بشأن مستقبل القطاع، على خلفية استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.