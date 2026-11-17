طوكيو-سانا‏

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تراجع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة، اليوم الثلاثاء، متأثراً بموجة البيع ‏التي شهدتها بورصة وول ستريت، وسط إحجام المستثمرين عن المخاطرة وترقبهم ‏نتائج شركة إنفيديا الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا وأشباه الموصلات للربع ‏الثالث، والطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك.‏

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وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر نيكي انخفض بنسبة 1.1 بالمئة إلى 58998.39 ‏نقطة، فيما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.29 بالمئة إلى 3850.41 ‏نقطة. ‏

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي والرقائق موجة التراجع، إذ انخفض سهم أدفانتست ‏بنسبة 5.07 بالمئة، وكيوكسيا هولدينغز بنسبة 4.58 بالمئة، فيما خسر سهم سوفت ‏بنك جروب 4.1 بالمئة.‏

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وقال يوشيتاكا أرايا، المحلل في شركة مونكس للأوراق المالية: إن الحذر قبيل إعلان ‏نتائج إنفيديا وطرح أنثروبيك للاكتتاب العام، من المتوقع أن يدفع المستثمرين إلى ‏الإحجام عن عمليات الشراء المكثفة، ما يزيد الضغوط على الأسهم.‏

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وكانت أسهم شركات أمريكية عملاقة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بينها إنفيديا، قد ‏تراجعت خلال تعاملات الليلة الماضية، وسط مخاوف بشأن مستقبل القطاع، على ‏خلفية استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ الأسبوع الماضي.‏