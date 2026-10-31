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القوات اليمنية: مقتل وإصابة 427 عنصراً من ميليشيا الحوثي ضمن عملية “فجر اليمن”

photo 2026 10 26 22 51 07 1 1 القوات اليمنية: مقتل وإصابة 427 عنصراً من ميليشيا الحوثي ضمن عملية "فجر اليمن"
المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي -عدن -سبأ

عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت مقتل وإصابة 427 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 142 آلية وعربة ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 1119 عملية استهداف بعدة جبهات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.

‏وقال المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، في بيان على منصة “إكس”: “إن الاستهدافات طالت قيادات وتجمعات ميليشيا الحوثي وتحركاتها وتعزيزاتها ومواقعها ومصادر نيرانها ووسائل إمدادها، باستخدام الطيران الحربي والمسيّر ومدفعية الميدان والراجمات.

وأضاف النزيلي أن الاستهدافات، وبالتزامن مع أعمال ميدانية محكمة، أسهمت في إلحاق خسائر بقوات الميليشيا، وبإسناد وحدات القوات المسلحة في تحقيق تقدم والسيطرة على عدد من المواقع والهيئات الحاكمة في جبهات الجوف، فيما تتواصل الأعمال القتالية والضغط العملياتي في بقية الجبهات.

وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تواصل في تعز، مواجهة ميليشيا الحوثي بثبات وإرادة قتالية عالية، ويوجهون ضربات مؤثرة لتحركاتها وتعزيزاتها، بإسناد جوي ومدفعي.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية تواصل أداء مهامها بعزم، مع اتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت أمس الجمعة مقتل وإصابة 336 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 112 آلية وعربة وغيرها من المعدات.

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