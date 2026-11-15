الفلبين وأستراليا توقعان اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي

مانيلا-سانا

وقعت الفلبين وأستراليا، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون ‏دفاعي جديدة تهدف إلى تحديث إطار التعاون العسكري ‏بين البلدين، وتسريع التنسيق في الأنشطة والعمليات ‏المشتركة، بما يعزز قدراتهما على تنفيذ الدوريات ‏البحرية والاستجابة للكوارث.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية، أن وزير الدفاع جيلبرتو ‏تيودورو جونيور والسفير الأسترالي لدى مانيلا مارك ‏إينيس-براون وقّعا الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء ‏الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي يزور الفلبين.‏

وتحدّث الاتفاقية مذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي ‏الموقعة عام 1995، وتكمل اتفاقية وضع القوات ‏الزائرة بين البلدين، التي وُقّعت عام 2007 ودخلت ‏حيز التنفيذ عام 2012.‏

وقال تيودورو: إن الاتفاقية الجديدة ستبسط إجراءات ‏التنسيق وتسرع تنفيذ الأنشطة المشتركة، بما في ذلك ‏الدوريات البحرية الثنائية وتلك التي تُنفذ بالتعاون مع ‏دول أخرى، مشيراً إلى أنها ستتيح زيادة الأنشطة ‏البحرية والجوية والبرية، وتسريع عمليات المساعدة ‏الإنسانية والاستجابة للكوارث.‏

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين ‏الفلبين وأستراليا، اللتين ترتبطان بشراكة أمنية تشمل ‏التدريبات العسكرية، وتبادل الخبرات والتنسيق ‏العملياتي. ‏