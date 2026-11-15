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الفلبين وأستراليا توقعان اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي

photo 2026 11 15 12 50 25 الفلبين وأستراليا توقعان اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي
جيلبرتو تيودورو وزير الدفاع الفلبيني خلال توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع مارك إينيس براون السفير الأسترالي لدى الفلبين في محطة إيفا ماكاباجال للسفن السياحية-وكالة الأنباء الفلبينية

مانيلا-سانا

وقعت الفلبين وأستراليا، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون ‏دفاعي جديدة تهدف إلى تحديث إطار التعاون العسكري ‏بين البلدين، وتسريع التنسيق في الأنشطة والعمليات ‏المشتركة، بما يعزز قدراتهما على تنفيذ الدوريات ‏البحرية والاستجابة للكوارث.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية، أن وزير الدفاع جيلبرتو ‏تيودورو جونيور والسفير الأسترالي لدى مانيلا مارك ‏إينيس-براون وقّعا الاتفاقية بحضور رئيس الوزراء ‏الأسترالي أنتوني ألبانيز الذي يزور الفلبين.‏

وتحدّث الاتفاقية مذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي ‏الموقعة عام 1995، وتكمل اتفاقية وضع القوات ‏الزائرة بين البلدين، التي وُقّعت عام 2007 ودخلت ‏حيز التنفيذ عام 2012.‏

وقال تيودورو: إن الاتفاقية الجديدة ستبسط إجراءات ‏التنسيق وتسرع تنفيذ الأنشطة المشتركة، بما في ذلك ‏الدوريات البحرية الثنائية وتلك التي تُنفذ بالتعاون مع ‏دول أخرى، مشيراً إلى أنها ستتيح زيادة الأنشطة ‏البحرية والجوية والبرية، وتسريع عمليات المساعدة ‏الإنسانية والاستجابة للكوارث.‏

وتأتي الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الدفاعي بين ‏الفلبين وأستراليا، اللتين ترتبطان بشراكة أمنية تشمل ‏التدريبات العسكرية، وتبادل الخبرات والتنسيق ‏العملياتي. ‏

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