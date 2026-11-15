نادي سلمية في حماة يستضيف بطولة الجمهورية الأولى لرياضة ‏الكريكيت ‏

حماة-سانا
استضاف نادي سلمية الرياضي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في حماة أمس السبت، بطولة الجمهورية الأولى لرياضة الكريكيت في سوريا لفئتي الرجال والسيدات.
وشارك في البطولة فريقان للرجال ومثلهما للسيدات، وذلك ضمن نظام الصالات المغلقة.
وفي تصريح لمراسل سانا قال مدرب الكريكيت رامز محفوض: إن هذه الرياضة أصبح لها جمهور كبير في سوريا وتم إدراجها كبداية في سلمية ومحافظة حماة، وبذلت جهود كبيرة للتوسع بها، وإنه تم بدعم وزارة الرياضة والشباب اعتماد اللعبة تحت مظلة اتحاد البلياردو والبولينغ، معرباً عن أمله بأن تنتشر هذه الرياضة على أوسع نطاق في مختلف المحافظات السورية.
كما لفت عضو إدارة نادي سلمية الرياضي علي المير إلى أن النادي يضم 13 لعبة ومنها الكريكيت، وقد تمكن من الانطلاق بهذه الرياضة الجديدة من خلال استقطاب لاعبين وإعدادهم بشكل جيد.
بدوره أوضح رئيس الاتحاد السوري لألعاب البلياردو والبولينغ ميشيل الخوري أن بطولة الجمهورية الأولى للكريكيت تأتي بعد ممارسة اللعبة على مستوى ضيق خلال السنوات العشر الماضية، مبيناً أن الكريكيت هي لعبة جماعية شهيرة تُلعب باستخدام المضرب والكرة بين فريقين، يضم كل منهما 11 لاعباً، وهي تُشبه لعبة البيسبول من حيث تناوب الهجوم والدفاع، لكنها تمتلك قواعد ونظاماً مختلفاً لتسجيل النقاط وإقصاء اللاعبين.
وتعد لعبة الكريكيت في سوريا رياضة ناشئة ومجتمعية بدأت بالظهور والانتشار في عام 2016 بجهود ذاتية ومحلية، وتركزت بشكل أساسي في مدينة سلمية بريف حماة.