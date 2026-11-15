نادي سلمية في حماة يستضيف بطولة الجمهورية الأولى لرياضة ‏الكريكيت ‏

حماة-سانا

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استضاف نادي سلمية الرياضي بالتعاون مع مديرية الشباب ‏والرياضة في حماة أمس السبت، بطولة الجمهورية الأولى ‏لرياضة الكريكيت في سوريا لفئتي الرجال والسيدات.‏

وشارك في البطولة فريقان للرجال ومثلهما للسيدات، وذلك ‏ضمن نظام الصالات المغلقة. ‏

وفي تصريح لمراسل سانا قال مدرب الكريكيت رامز محفوض: ‏إن هذه الرياضة أصبح لها جمهور كبير في سوريا وتم إدراجها ‏كبداية في سلمية ومحافظة حماة، وبذلت جهود كبيرة للتوسع بها، ‏وإنه تم بدعم وزارة الرياضة والشباب اعتماد اللعبة تحت مظلة ‏اتحاد البلياردو والبولينغ، معرباً عن أمله بأن تنتشر هذه الرياضة ‏على أوسع نطاق في مختلف المحافظات السورية.‏

كما لفت عضو إدارة نادي سلمية الرياضي علي المير إلى أن ‏النادي يضم 13 لعبة ومنها الكريكيت، وقد تمكن من الانطلاق ‏بهذه الرياضة الجديدة من خلال استقطاب لاعبين وإعدادهم ‏بشكل جيد.‏

بدوره أوضح رئيس الاتحاد السوري لألعاب البلياردو والبولينغ ‏ميشيل الخوري أن بطولة الجمهورية الأولى للكريكيت تأتي بعد ‏ممارسة اللعبة على مستوى ضيق خلال السنوات العشر الماضية، ‏مبيناً أن الكريكيت هي لعبة جماعية شهيرة تُلعب باستخدام ‏المضرب والكرة بين فريقين، يضم كل منهما 11 لاعباً، وهي ‏تُشبه لعبة البيسبول من حيث تناوب الهجوم والدفاع، لكنها تمتلك ‏قواعد ونظاماً مختلفاً لتسجيل النقاط وإقصاء اللاعبين.‏

وتعد لعبة الكريكيت في سوريا رياضة ناشئة ومجتمعية بدأت ‏بالظهور والانتشار في عام 2016 بجهود ذاتية ومحلية، ‏وتركزت بشكل أساسي في مدينة سلمية بريف حماة.‏