رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية: بلادنا تسهم بصياغة السياسات المناخية العالمية

أنقرة-سانا

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أن تركيا ستواصل الإسهام في صياغة السياسات المناخية العالمية، من خلال نهج يوازن بين متطلبات التنمية المستدامة وحماية البيئة.

ونقلت وكالة الأناضول اليوم الثلاثاء، عن دوران قوله، تعليقاً على انعقاد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31) في ولاية أنطاليا التركية: إن تركيا تتولى رئاسة المؤتمر واستضافته، لتكون في قلب الدبلوماسية المناخية العالمية.

وأشار دوران إلى أن مكافحة تغير المناخ لا تقتصر على حماية البيئة، بل تمثل مسؤولية تتعلق بضمان حق الأجيال القادمة في الحياة، وصون الموارد الطبيعية والمستقبل المشترك للبشرية.

وأعرب عن أمله في أن تفضي الإرادة المشتركة التي ستتبلور خلال المؤتمر إلى نتائج تعزز العدالة المناخية والتضامن، وتمهد الطريق أمام حلول مستدامة.

وانطلقت، أمس الإثنين، في ولاية أنطاليا التركية فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 31″، الذي تستضيفه تركيا وتتولى رئاسته، وتستمر أعماله حتى العشرين من تشرين الثاني الجاري.