مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مقترحاً لتقييد سلطات ترامب في حرب إيران

واشنطن-سانا

أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، العملية العسكرية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران، حيث صوتت ضد مشروع قرار قدمه الديمقراطيون لوقف الأعمال القتالية إلى أن يمنح الكونغرس الإذن بالشروع بها.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن مجلس الشيوخ صوت أمس الأربعاء، بأغلبية 52 صوتاً مقابل 47 صوتاً على عدم المضي ‌قدماً للتصديق على قرار صلاحيات الحرب، مما يؤكد استمرار دعم سياسة الحرب التي ينتهجها الرئيس ترامب بعد أكثر من ستة أسابيع من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الـ 28 من شباط الماضي.

ومن المتوقع أن ينظر مجلس النواب الأمريكي في إجراء مماثل في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وهذه هي المرة الرابعة التي يفرض فيها الديمقراطيون التصويت على إجراءات مماثلة منذ بدء الحرب، وقد فشلت جميع المحاولات في مواجهة معارضة من كل الجمهوريين باستثناء السيناتور راند بول من كنتاكي.

وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي ينص على أن الكونغرس الأمريكي، بمجلسيه النواب والشيوخ، هو من يتسنى له إعلان الحرب وليس الرئيس الأمريكي، فإن الرؤساء الأمريكيين من كلا الحزبين يعتقدون منذ فترة طويلة أن هذا القيد لا ينطبق على العمليات قصيرة الأجل، أو إذا كان البلد تحت تهديد مباشر.