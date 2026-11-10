ماكرون وروبيو يبحثان الوضع في لبنان مع قرب انتهاء مهمة اليونيفيل ‏

باريس-سانا‏

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي ‏إيمانويل ماكرون أمس الإثنين تناولت الوضع في لبنان، ولا سيما مع قرب انتهاء ولاية قوة الأمم ‏المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في 31 الشهر المقبل، بالوقت الذي تواصل فيه إسرائيل احتلال مساحات ‏واسعة من الجنوب اللبناني، وتنفذ اعتداءات هناك.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله في تصريحات للصحفيين بُعيد لقائه ماكرون على ‏هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: إن “الهدف هو وجود جهة موثوقة على ‏الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية”، معتبراً ‏أن “ذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها يونيفيل، بل يمكن أن تكون ‏مدنية”.‏

وتسعى فرنسا لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي ‏حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أمريكي، وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل ‏قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.‏

اختيار الأمين العام للأمم المتحدة ‏

إلى ذلك وفيما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، قال روبيو: “نحن نتابع العملية ‏عن كثب، وفي نهاية المطاف، أكثر ما يهمنا هو أن يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ملتزماً ‏بإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة”.‏

وأضاف: “أعتقد أن أحد الأمور القادرة على إنقاذ الأمم المتحدة هو إصلاحها، وإذا لم يحصل ذلك، ‏فستواجه مشكلات كبيرة، ونحن نريد في منصب الأمين العام شخصاً ملتزماً بشدة بمسألة ‏الإصلاح”.‏

ونفى وزير الخارجية الأميركي أن تكون الولايات المتحدة تدفع بمرشح معين، معتبراً أن ذلك ‏سيجعله “محكوماً عليه بالخسارة”، وقال: “نرى أن هناك شخصين أو ثلاثة مؤهلين جداً، وسنترك ‏عملية التصويت تأخذ مجراها في هذا الإطار، وفي مرحلة ما، سيقرر العالم من يريد”.‏

وفي 30 تشرين الأول، تصدرت النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا والمديرة السابقة لمؤتمر الأمم ‏المتحدة للتجارة والتنمية “ريبيكا غرينسبان” (70 عاماً) ، مجدداً التصويت الاستطلاعي السابع ‏الذي أجراه مجلس الأمن حول المرشّح المحتمل لمنصب الأمين العام، متقدمة على الأرجنتيني ‏رافائيل غروسي، المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة ‏خارجية غويانا السابقة.‏