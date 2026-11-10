ماكرون وروبيو يبحثان الوضع في لبنان مع قرب انتهاء مهمة اليونيفيل ‏

باريس-سانا
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن المباحثات التي أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الإثنين تناولت الوضع في لبنان، ولا سيما مع قرب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في 31 الشهر المقبل، بالوقت الذي تواصل فيه إسرائيل احتلال مساحات واسعة من الجنوب اللبناني، وتنفذ اعتداءات هناك.
ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله في تصريحات للصحفيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: إن “الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف ببنود اتفاق الإطار في المناطق التجريبية”، معتبراً أن “ذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها يونيفيل، بل يمكن أن تكون مدنية”.
وتسعى فرنسا لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أمريكي، وترغب باريس، بالتعاون مع روما، في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف يونيفيل.
اختيار الأمين العام للأمم المتحدة
إلى ذلك وفيما يتعلق بعملية اختيار الأمين العام القادم للأمم المتحدة، قال روبيو: “نحن نتابع العملية عن كثب، وفي نهاية المطاف، أكثر ما يهمنا هو أن يكون الشخص الذي يقع عليه الاختيار ملتزماً بإجراء إصلاحات في الأمم المتحدة”.
وأضاف: “أعتقد أن أحد الأمور القادرة على إنقاذ الأمم المتحدة هو إصلاحها، وإذا لم يحصل ذلك، فستواجه مشكلات كبيرة، ونحن نريد في منصب الأمين العام شخصاً ملتزماً بشدة بمسألة الإصلاح”.
ونفى وزير الخارجية الأميركي أن تكون الولايات المتحدة تدفع بمرشح معين، معتبراً أن ذلك سيجعله “محكوماً عليه بالخسارة”، وقال: “نرى أن هناك شخصين أو ثلاثة مؤهلين جداً، وسنترك عملية التصويت تأخذ مجراها في هذا الإطار، وفي مرحلة ما، سيقرر العالم من يريد”.
وفي 30 تشرين الأول، تصدرت النائبة السابقة لرئيس كوستاريكا والمديرة السابقة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “ريبيكا غرينسبان” (70 عاماً) ، مجدداً التصويت الاستطلاعي السابع الذي أجراه مجلس الأمن حول المرشّح المحتمل لمنصب الأمين العام، متقدمة على الأرجنتيني رافائيل غروسي، المدير الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكارولين رودريغيز بيركيت وزيرة خارجية غويانا السابقة.