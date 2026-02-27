نوفاك: احتياطيات روسيا النفطية تكفي 62 عاماً على الأقل

موسكو-سانا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في روسيا تكفي لاستمرار الإنتاج لمدة 62 عاماً.

ونقل موقع “آر تي” عن نوفاك قوله خلال لقاء مفتوح، اليوم الجمعة، مع الطلاب في مركز “سيريوس” العلمي التعليمي، عرض خلاله بياناتٍ تفصيليةً حول موارد الطاقة الروسية : “إن الاحتياطيات النفطية المجدية اقتصادياً تبلغ حالياً نحو 15 مليار طن، وهي كمية تكفي لمدة 32 عاماً من الإنتاج بالمستويات الحالية، أما الاحتياطيات الجيولوجية القابلة للاستخراج بشكل عام فتقدر بنحو 31 مليار طن، مما يرفع فترة تغطيتها إلى 62 عاماً.

وأشار نوفاك، في المقابل، إلى أن إجمالي الاحتياطيات المجدية اقتصادياً على المستوى العالمي يبلغ حوالي 176.7 مليار طن، معتبراً أن ذلك لا يعني نضوب احتياطيات النفط بشكل كامل بعد هذه الفترة.

وكان رئيس الوكالة الروسية للموارد الطبيعية “روسنيدرا” أوليغ كازاكوف أعلن في الـ 12 من كانون الثاني الماضي عن امتلاك روسيا 490 مليون طن من النفط الخام، ضمن الفئات الصناعية الجاهزة للاستخراج.