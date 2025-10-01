ارتقاء 23 فلسطينياً في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي يكثف عدوانه

القدس المحتلة-سانا

ارتقى 23 فلسطينياً، بينهم 19 في مدينة غزة وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي كثفت قصفها لأنحاء متفرقة من قطاع غزة، في حين استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص الحي منتظري المساعدات قرب مركز توزيع جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 23 فلسطينياً، وإصابة العشرات.

وفي سياق متصل أعلن الدفاع المدني ارتقاء أحد أفراده وإصابة آخرين، بعد استهدافهم من مسيرة إسرائيلية أثناء قيامهم بإنقاذ المصابين وانتشال الشهداء من النازحين داخل مدرسة الفلاح.

وترتكب إسرائيل منذ الـ 7 من تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، أدت إلى ارتقاء 66 ألفاً و97 فلسطينياً و168 ألفاً و536 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وخلفت دماراً واسعاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.