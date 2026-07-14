الاتحاد الأوروبي يطلق خطوة جديدة من مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى ‏التكتل

بروكسل-سانا
بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، خطوة جديدة في مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، في إطار مساعي كييف لتسريع عملية العضوية التي لا تزال تواجه مراحل تفاوضية طويلة.
وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء أن وزراء الاتحاد الأوروبي المكلفين بالشؤون الأوروبية بدؤوا في بروكسل اجتماعات مع نظيرهم الأوكراني بهدف إطلاق مفاوضات بشأن مجموعات الملفات الست التي تشمل مختلف المجالات، تمهيداً لفتحها بشكل تدريجي.
وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع مارتا كوس: إن فتح فصول جديدة من المفاوضات يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع الاتحاد، داعية إلى ترجمة هذا التقدم إلى إجراءات عملية.
وتتطلب عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الدول المرشحة مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد في مجالات عدة، من بينها البيئة والزراعة والعدالة والحوكمة.
يشار إلى أن أوكرانيا تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عقب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، إلا أن حصولها على العضوية الكاملة يتطلب استكمال جميع مراحل التفاوض وتنفيذ إصلاحات واسعة.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 13 حزيران الماضي أنه سيستأنف محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان.