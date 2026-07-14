الاتحاد الأوروبي يطلق خطوة جديدة من مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى ‏التكتل

reuters 6a2ce451 1781326930 الاتحاد الأوروبي يطلق خطوة جديدة من مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى ‏التكتل

بروكسل-سانا‏

بدأ الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، خطوة جديدة في مفاوضات انضمام ‏أوكرانيا إلى التكتل، في إطار مساعي كييف لتسريع عملية العضوية التي لا ‏تزال تواجه مراحل تفاوضية طويلة.‏

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء أن وزراء الاتحاد الأوروبي ‏المكلفين بالشؤون الأوروبية بدؤوا في بروكسل اجتماعات مع نظيرهم ‏الأوكراني بهدف إطلاق مفاوضات بشأن مجموعات الملفات الست التي ‏تشمل مختلف المجالات، تمهيداً لفتحها بشكل تدريجي.‏

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسيع مارتا كوس: إن فتح فصول ‏جديدة من المفاوضات يمثل خطوة مهمة في مسار توسيع الاتحاد، داعية إلى ‏ترجمة هذا التقدم إلى إجراءات عملية.‏

وتتطلب عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من الدول المرشحة مواءمة ‏تشريعاتها مع قوانين الاتحاد في مجالات عدة، من بينها البيئة والزراعة ‏والعدالة والحوكمة.‏

يشار إلى أن أوكرانيا تقدمت بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عقب بدء ‏الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، إلا أن حصولها على العضوية ‏الكاملة يتطلب استكمال جميع مراحل التفاوض وتنفيذ إصلاحات واسعة.‏

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 13 حزيران الماضي أنه سيستأنف ‏محادثات انضمام أوكرانيا إلى الكتلة، بعد رفع المجر الفيتو الذي كان يفرضه ‏رئيس وزرائها السابق الموالي لروسيا فيكتور أوربان.‏

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