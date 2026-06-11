البحرين: منظومات الدفاع الجوي دمرت عدداً من الصواريخ والمسيرات الإيرانية

المنامة-سانا

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي اخترقت أجواء المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن القيادة إن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين، مشددة على أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكدت القيادة العامة أن كل أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.



وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة طفلة جراء الاعتداء الإيراني الذي استهدف المملكة، إلى ‏جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات.‏