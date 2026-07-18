أمريكا تدعو مواطنيها حول العالم لتوخي الحذر مع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

وزارة الخارجية الأمريكية أمريكا تدعو مواطنيها حول العالم لتوخي الحذر مع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

واشنطن-سانا

دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت مواطنيها حول العالم، ولا سيما المقيمين في منطقة الشرق الأوسط، إلى توخي مزيد من الحذر في ظل التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت الوزارة في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “نظراً لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، يبقى الوضع الأمني معقداً مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع، نذكّر الأمريكيين في المنطقة بضرورة توخي الحذر المستمر، ونحثهم على متابعة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات”.

ويأتي هذا التحذير بعد إعلان الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم مقتل جنديين وفقدان آخر في الأردن أثناء أداء مهامهم خلال تصدي القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت تحذيراً مماثلاً في شهر آذار الماضي.

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