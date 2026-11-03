أعطال تقنية تربك التصويت في نيويورك خلال الانتخابات النصفية الأمريكية

واشنطن-سانا
شهدت مراكز الاقتراع في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك اليوم الثلاثاء، أعطالاً تقنية في أجهزة مسح بطاقات التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما دفع السلطات إلى اللجوء إلى بطاقات اقتراع ورقية لضمان استمرار عملية التصويت.
ونقل موقع ” ويستشتر نيوز 21″ الإخباري المحلي عن المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس قولها: إن ” الجهات المختصة تتابع الخلل بالتنسيق مع مجالس الانتخابات” مشددة على أن “جميع الأصوات سيتم احتسابها”.
كما أوضحت السلطات المحلية أن “أوراق الاقتراع تُجمع في صناديق مخصصة للطوارئ تمهيداً لفرزها لاحقاً”.
ودعا مرشحون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الناخبين إلى مواصلة التصويت وعدم مغادرة مراكز الاقتراع، مؤكدين أن المشكلة الفنية لن تؤثر على احتساب الأصوات أو سير العملية الانتخابية.
وافتتحت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أمام الناخبين للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي ستحسم السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وتُعد هذه الانتخابات اختباراً سياسياً مهماً للإدارة الأمريكية والأحزاب المتنافسة، وسط متابعة واسعة لنتائجها وتأثيرها على توجهات السياسة الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة.