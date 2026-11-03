أعطال تقنية تربك التصويت في نيويورك خلال الانتخابات النصفية الأمريكية

واشنطن-سانا

شهدت مراكز الاقتراع في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك اليوم الثلاثاء، أعطالاً ‏تقنية في أجهزة مسح بطاقات التصويت خلال انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، ما ‏دفع السلطات إلى اللجوء إلى بطاقات اقتراع ورقية لضمان استمرار عملية التصويت.‏

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ونقل موقع ” ويستشتر نيوز 21″ الإخباري المحلي عن المدعية العامة لنيويورك ‏ليتيتيا جيمس قولها: إن ” الجهات المختصة تتابع الخلل بالتنسيق مع مجالس ‏الانتخابات” مشددة على أن “جميع الأصوات سيتم احتسابها”.‏

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كما أوضحت السلطات المحلية أن “أوراق الاقتراع تُجمع في صناديق مخصصة ‏للطوارئ تمهيداً لفرزها لاحقاً”.‏

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ودعا مرشحون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الناخبين إلى مواصلة التصويت ‏وعدم مغادرة مراكز الاقتراع، مؤكدين أن المشكلة الفنية لن تؤثر على احتساب ‏الأصوات أو سير العملية الانتخابية.‏

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وافتتحت مراكز الاقتراع في الولايات المتحدة أبوابها في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ‏أمام الناخبين للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي ستحسم السيطرة ‏على مجلسي النواب والشيوخ.‏

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وتُعد هذه الانتخابات اختباراً سياسياً مهماً للإدارة الأمريكية والأحزاب المتنافسة، وسط ‏متابعة واسعة لنتائجها وتأثيرها على توجهات السياسة الداخلية والخارجية خلال الفترة ‏المقبلة.‏