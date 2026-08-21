الكويت تدين الاعتداءات الإسرائيلية على غزة وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية

الكويت-سانا

أدانت الكويت اليوم الخميس، بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، واستمرار السلطات الإسرائيلية بسياساتها الاستيطانية غير الشرعية في الضفة الغربية، بما فيها المشروع الاستيطاني (E1) في انتهاكٍ للقانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته على منصة إكس: ” إن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتنفيذ الكامل للخطة الشاملة لإنهاء الحرب في القطاع بكافة مراحلها، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803″.

كما أكدت الوزارة في بيانها رفضها لكل الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في وقف هذه الاعتداءات والانتهاكات، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

‏‌‎وكان عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع منذ ‌‏السابع من تشرين ‏الأول عام 2023 وحتى الآن إلى 73.417 قتيلاً ، و174.360 جريحاً‎.‎

ويهدف مخطط ‏E1‏ الاستيطاني إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس ‏المحتلة، بما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ‏وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة ‏لدولة فلسطينية مستقلة.