روبيو يحذر.. فرض رسوم عبور في هرمز قد يمتد إلى ممرات مائية أخرى

المنامة-سانا
حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد إلى ممرات مائية أخرى في العالم، في حال السماح بفرض مثل هذه الإجراءات على الممرات الدولية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله اليوم الخميس خلال اجتماع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في البحرين، في ختام جولته بالمنطقة: “إذا قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، فإن هذا الأمر قد يمتد إلى باقي العالم”.
وأضاف: إن “الممرات المائية الدولية لا تتبع لأي دولة، وهذا مبدأ أساسي في العالم اليوم، ومن دونه ستعم الفوضى”.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في الـ 21 من حزيران الجاري، عدم وجود أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران وبعدها، مُلوِّحاً بفرض بلاده رسوماً على عبور المضيق في حال عدم إتمام الاتفاق مع طهران.