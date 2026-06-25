روبيو يحذر.. فرض رسوم عبور في هرمز قد يمتد إلى ممرات مائية أخرى

المنامة-سانا‏

حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز ‏قد يمتد إلى ممرات مائية أخرى في العالم، في حال السماح بفرض مثل هذه الإجراءات ‏على الممرات الدولية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن روبيو قوله اليوم الخميس خلال اجتماع لمجلس التعاون ‏لدول الخليج العربية في البحرين، في ختام جولته بالمنطقة: “إذا قبلنا فرض رسوم على ‏استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، فإن هذا الأمر قد يمتد إلى ‏باقي العالم”.‏

وأضاف: إن “الممرات المائية الدولية لا تتبع لأي دولة، وهذا مبدأ أساسي في العالم اليوم، ‏ومن دونه ستعم الفوضى”.‏

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في الـ 21 من حزيران الجاري، عدم وجود أي ‏رسوم على المرور عبر ‏مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران ‏وبعدها، مُلوِّحاً بفرض ‏بلاده رسوماً على عبور المضيق في حال عدم إتمام الاتفاق مع ‏طهران.‏