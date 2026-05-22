خفر السواحل الصيني يصادر 11.5 طناً من المخدرات منذ بداية 2025

شينخوا

بكين-سانا

أحبط خفر السواحل الصيني سبع عمليات كبرى لتهريب المخدرات، وصادر 11.5 طناً من المواد المخدرة منذ بداية عام 2025، وجميعها مرتبطة بمصادر خارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” اليوم الجمعة عن خفر السواحل قوله خلال اجتماع العمل للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر رؤساء وكالات خفر السواحل الآسيوية، الذي عُقد في مدينة تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين: إنه تم أيضاً إحباط أكثر من 150 عملية هجرة غير شرعية، خلال الفترة المذكورة.

وشارك في الاجتماع مندوبون عن هيئات إنفاذ القانون البحري من 16 دولة ومنطقة، إضافة إلى منظمتين دوليتين.

وناقش المشاركون بصورة معمقة القضايا المتعلقة بالأمن البحري الإقليمي، ومكافحة الجرائم البحرية العابرة للحدود، وحماية البيئة البحرية، إلى جانب ملفات أخرى ذات صلة.

واتفق المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال إنفاذ القانون البحري، بما يسهم في دعم التنمية البحرية المستدامة، وحماية الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة.

