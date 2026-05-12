الصين تدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين واشنطن وطهران

بكين-سانا

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الثلاثاء، باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة، والإسهام في معالجة القضايا العالقة بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن وانغ تأكيده، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار، ضرورة تكثيف جهود الوساطة التي تبذلها باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، والإسهام في معالجة القضايا المتعلقة بفتح مضيق هرمز على نحو فعال.

وقال: إن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية، وستقدم إسهاماتها الخاصة في هذا الصدد، منوهاً بدور باكستان في تيسير المحادثات الأمريكية-الإيرانية وتمديد وقف إطلاق النار المؤقت، ومعرباً عن أمله في أن تسهم في استعادة السلام الإقليمي في أقرب وقت، بما يلبي طموح المجتمع الدولي.

من جانبه أطلع وزير الخارجية الباكستاني نظيره الصيني على جهود الوساطة الباكستانية الأخيرة لتيسير المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، منوهاً بدعم الصين لجهودها بهذا الصدد.

وأعرب إسحاق دار عن أمله في تعزيز التنسيق مع الصين للاضطلاع بدور إيجابي مشترك في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وتقود باكستان جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، حيث عقد الطرفان جلستين في اسلام أباد بهدف إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار بالمنطقة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، أن الهدنة مع إيران باتت في “غرفة ‏الإنعاش”، ووصف رد إيران بشأن المقترح الأمريكي الرامي إلى إنهاء ‏الحرب بأنه “غير مقبول”‏.