قطر تدين استهداف ناقلة للغاز الطبيعي المسال في الخليج العربي

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر الهجوم الذي استهدف ناقلة الغاز الطبيعي المسال “المايدة”، التابعة لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات”، أثناء إبحارها في الخليج العربي، محذرة من تداعياته على سلامة الملاحة البحرية وأمن إمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأحد، عبر منصة “إكس”، أن بلادها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لحماية ممتلكاتها وصون مصالحها وضمان سلامة سفنها وأطقمها، مشيرة إلى بدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

وحذرت الوزارة من المخاطر التي قد تترتب على استهداف ناقلات الطاقة، ولا سيما التداعيات البيئية المحتملة وانعكاساتها على البيئة البحرية والأمن المائي لدول المنطقة، فضلاً عن تهديد أمن المنطقة واستقرارها والاقتصاد العالمي.

وكانت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة “ناقلات”، أعلنت في وقت سابق اليوم تعرض إحدى ناقلاتها للغاز الطبيعي المسال لهجوم ‏بأجسام مجهولة في مياه الخليج مساء أمس الأول الجمعة.‏