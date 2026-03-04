مجلس الوزراء القطري يُدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد الاحتفاظ بحق الرد

الدوحة-سانا

جدد مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية على أراضي البلاد، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وخرقاً لمبادئ حسن الجوار.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إبراهيم بن علي المهندي، أوضح في بيان عقب اجتماع المجلس، أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد على هذا الاعتداء وفقاً لأحكام القانون الدولي، وبما يتناسب مع طبيعة العدوان دفاعاً عن سيادتها ومصالحها الوطنية.

وشدد المهندي على عدم قبول أي مبرر أو ذريعة لهذا الاعتداء، كما أشار البيان إلى أن المجلس جدد أيضاً إدانته للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، مؤكداً تضامن قطر الكامل مع هذه الدول الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وتستمر الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ السبت الماضي، بينما تُصعّد طهران وتيرة اعتداءاتها على دول عربية عدّة، مستهدفةً البنى التحتية ومرافق ومباني مدنية ودبلوماسية، إضافة إلى منشآت الطاقة.