خمسة قتلى وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان

d52bb5a9 0131 468c bd9f 914d4f727656 خمسة قتلى وعدد من الجرحى في غارات إسرائيلية على لبنان
الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

بيروت-سانا

قتل خمسة أشخاص، وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على عدد من البلدات اللبنانية منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منزل في بلدة معركة – قضاء صور، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى، كما ألحقت الغارة دماراً كبيراً في المنازل، فيما قتل ثلاثة أشخاص، وأصيب شخصان في غارة ليلية على بلدة طير دبا في القضاء نفسه.

وفي قضاء جزّين تعرضت بلدتا السريرة والقطراني فجراً، لأكثر من 10 غارات معادية، حيث سقط 9 جرحى في القطراني، وحلّق الطيران المعادي بكثافة على علو منخفض فوق المنطقة.

وأغار الطيران الحربي المعادي فجراً، على منازل غير مأهولة في السلطانية وعين بعال في صور، فيما تعرضت بلدتا الحنية والقليلة لقصف مدفعي معاد، كما حلقت طائرات الاستطلاع فوق صور ومحيطها.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الإثنين، مقتل 16 شخصاً، وإصابة العشرات في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على لبنان.

