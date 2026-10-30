القوات اليمنية: مقتل وإصابة 336 عنصراً من ميليشيا الحوثي ضمن عملية “فجر اليمن”

عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الجمعة مقتل وإصابة 336 عنصراً من ميليشيا الحوثي، وتدمير وإعطاب 112 آلية وعربة ووسيلة إمداد وقطعة سلاح ثقيل، خلال تنفيذ 1087 عملية استهداف بعدة جبهات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ضمن عملية “فجر اليمن”.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن المتحدث الرسمي باسم القوات اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، قوله في بيان: “إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في محافظة تعز تواصلان تنفيذ عمليات الإغارة والهجمات المضادة، التي استهدفت مواقع ذات أهمية ميدانية، بالتزامن مع تنفيذ الطيران الحربي ضربات مركزة طالت تجمعات وتعزيزات ومواقع لميليشيا الحوثي”.

وأضاف النزيلي: إن هذه العمليات أسفرت عن خسائر في صفوف الميليشيا وألحقت أضراراً بقدراتها العسكرية، مشيراً إلى أن جبهات الجوف ومأرب والبيضاء، إلى جانب الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية، شهدت عمليات رصد واستطلاع متزامنة مع ضربات نارية مركزة.

وأوضح النزيلي، أن العمليات أسهمت في إحباط محاولات التسلل ومنع دفع التعزيزات، والحد من قدرة الميليشيا على نقل قواتها وإمداداتها بين مختلف المحاور.

وكانت القوات المسلحة اليمنية، أعلنت أمس الخميس، مقتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، جراء قصف مدفعي وغارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للميليشيا في مناطق متفرقة غربي مدينة تعز.