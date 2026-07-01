مباحثات قطرية أمريكية لخفض التصعيد وتعزيز استقرار المنطقة

16 مباحثات قطرية أمريكية لخفض التصعيد وتعزيز استقرار المنطقة

الدوحة-سانا‏
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بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن ‏جاسم آل ثاني، أمس الثلاثاء، مع المبعوثين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط ستيف ‏ويتكوف وجاريد كوشنر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود ‏تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.‏
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية، ‏ولا سيما ملف وقف إطلاق النار في لبنان، حيث جرى التأكيد على أهمية تثبيته والبناء ‏عليه، بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.‏

كما جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري التأكيد على موقف بلاده الداعم ‏لجهود الوساطة والمسارات التفاوضية المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، ‏وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها،
ويدعم الأمن والسلم الدوليين.

من جانبهما، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار ‏التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل، منوهين بالدور ‏الذي تضطلع به قطر بالشراكة مع باكستان في تيسير مسار المحادثات الجارية لوقف ‏الحرب.‏

وكانت وزارة الخارجية القطرية أكدت أمس، أنه لا يوجد أي اجتماع رفيع المستوى مقرر ‏بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، مشيرةً إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف ‏وجاريد كوشنر سيعقدان لقاءات مع الوسطاء القطريين، لبحث مسار المفاوضات بين ‏واشنطن وطهران.‏

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