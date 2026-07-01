مباحثات قطرية أمريكية لخفض التصعيد وتعزيز استقرار المنطقة

الدوحة-سانا
بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس الثلاثاء، مع المبعوثين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن المباحثات تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما ملف وقف إطلاق النار في لبنان، حيث جرى التأكيد على أهمية تثبيته والبناء عليه، بما يحفظ وحدة لبنان وسيادته واستقراره.
كما جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري التأكيد على موقف بلاده الداعم لجهود الوساطة والمسارات التفاوضية المنبثقة عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وصولاً إلى حل شامل ومستدام يعزز أمن المنطقة ويصون مصالح شعوبها،
ويدعم الأمن والسلم الدوليين.
من جانبهما، أعرب المبعوثان الأمريكيان عن التزام الولايات المتحدة بمواصلة المسار التفاوضي ودعم الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق شامل، منوهين بالدور الذي تضطلع به قطر بالشراكة مع باكستان في تيسير مسار المحادثات الجارية لوقف الحرب.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أكدت أمس، أنه لا يوجد أي اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران في الدوحة، مشيرةً إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيعقدان لقاءات مع الوسطاء القطريين، لبحث مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.