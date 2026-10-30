السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: الشيباني يشارك في افتتاحية مؤتمر “حوار المنامة ‌‏2026”
بحث
بحث
sana-logo-mobile

الشيباني يشارك في افتتاحية مؤتمر “حوار المنامة ‌‏2026”

photo 3 2026 10 30 21 46 49 الشيباني يشارك في افتتاحية مؤتمر "حوار المنامة ‌‏2026"
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني يشارك في افتتاحية مؤتمر "حوار المنامة 2026"

 المنامة-سانا
 
شارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في افتتاحية مؤتمر “حوار المنامة 2026” بنسخته الثانية والعشرين، التي جرت اليوم الجمعة في مملكة البحرين.
 
وكان الشيباني وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في المؤتمر الذي يبحث التحديات التي تواجه المنطقة وصياغة حلول مشتركة لها، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
 
وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: إن الشيباني سيكون متحدثاً رئيسياً في فعالية بعنوان “مرتكزات الأمن الإقليمي”.
 
وتُعقد الدورة الثانية والعشرون من المؤتمر الذي ينظمه المعهد الدولي ‏للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 30 تشرين الأول إلى 1 تشرين الثاني ‌‏2026، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، إلى جانب أكثر من 40 شخصية رفيعة المستوى من الوزراء وكبار القادة العسكريين، وممثلين رفيعي المستوى عن أكثر من 10 منظمات دولي.

photo 1 2026 10 30 21 46 49 الشيباني يشارك في افتتاحية مؤتمر "حوار المنامة ‌‏2026"
photo 2 2026 10 30 21 46 49 الشيباني يشارك في افتتاحية مؤتمر "حوار المنامة ‌‏2026"
photo 4 2026 10 30 21 46 49 2 الشيباني يشارك في افتتاحية مؤتمر "حوار المنامة ‌‏2026"
وزير الإعلام: سوريا وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي
وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يبحثان قضايا الشرق الأوسط هاتفياً
الشيباني يعزي ذوي ضحايا الغارات الأردنية على قرية الطف بريف درعا
الصحة العالمية تؤكد مواصلة دعم جهود سوريا لإعادة بناء أنظمتها وخدماتها الصحية
لافروف: المعلومات الواردة تشير إلى دعم الولايات المتحدة وبريطانيا للجماعات الإرهابية في سورية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك