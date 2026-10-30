الشيباني يشارك في افتتاحية مؤتمر “حوار المنامة ‌‏2026”

المنامة-سانا



شارك وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في افتتاحية مؤتمر “حوار المنامة 2026” بنسخته الثانية والعشرين، التي جرت اليوم الجمعة في مملكة البحرين.



وكان الشيباني وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في المؤتمر الذي يبحث التحديات التي تواجه المنطقة وصياغة حلول مشتركة لها، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار العالمي.



وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: إن الشيباني سيكون متحدثاً رئيسياً في فعالية بعنوان “مرتكزات الأمن الإقليمي”.



وتُعقد الدورة الثانية والعشرون من المؤتمر الذي ينظمه المعهد الدولي ‏للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 30 تشرين الأول إلى 1 تشرين الثاني ‌‏2026، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، إلى جانب أكثر من 40 شخصية رفيعة المستوى من الوزراء وكبار القادة العسكريين، وممثلين رفيعي المستوى عن أكثر من 10 منظمات دولي.