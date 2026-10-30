التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرة في المدينة المنورة أطلقتها ميليشيا الحوثي

الرياض-سانا

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي في منطقة المدينة المنورة.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”: إنه “تم اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة بمنطقة المدينة المنورة أطلقتها ميليشيا الحوثي”، دون أن يورد مزيداً من التفاصيل.



وكان التحالف أعلن بوقت سابق اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى اعتراض وتدمير صاروخ مجنح (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية.