وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى السعودية رغم اضطرابات السفر في المنطقة

مكة المكرمة-سانا

أعلنت المملكة العربية السعودية وصول أكثر من 1.518 مليون حاج من خارج المملكة لأداء مناسك الحج هذا العام، في عدد يتجاوز أرقام الحجاج الدوليين المسجلة في عام 2025، رغم تعقيدات السفر وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس، اليوم السبت، عن قائد قوات الجوازات للحج اللواء صالح المربع قوله: إن إجمالي القادمين من الخارج بلغ حتى الآن 1,518,153 حاجاً، مشيراً إلى اقتراب انتهاء فترة استقبال الحجاج.

وأضاف: إن المنافذ الجوية استقبلت 1,457,514 حاجاً، فيما وصل 45,141 عبر المنافذ البرية و6,497 عبر المنافذ البحرية، موضحاً أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع استمرار وصول الحجاج حتى انطلاق المناسك.

ويأتي ذلك قبل أيام من بدء مناسك الحج، المقررة يوم الإثنين عشية الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء، الركن الأعظم في فريضة الحج.

وبحسب بيانات العام الماضي، بلغ إجمالي الحجاج 1,673,320 حاجاً، بينهم 1,506,576 من خارج السعودية، ما يجعل عدد الحجاج القادمين من الخارج هذا العام أعلى من نظيره في 2025 رغم التحديات الإقليمية.

وتشهد المنطقة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في الـ 28 من شباط الماضي، اضطرابات أمنية وسياسية أثرت على حركة الطيران والنقل، ما زاد من تعقيدات السفر في عدد من الدول.