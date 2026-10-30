الجيش اليمني: نتعامل بجدية مع تقارير عن استخدام ميليشيا الحوثي غازات سامة في ‏تعز

عدن-سانا
أعلنت القوات المسلحة اليمنية تلقيها بلاغات عن إصابة مدنيين وأفراد من المقاومة الشعبية في جبهات تعز بحالات اختناق وإغماء، جراء استخدام ميليشيا الحوثي قذائف يُشتبه باحتوائها على مواد سامة، مطالبة بتحقيق عاجل لتحديد طبيعة المواد المستخدمة ومصادرها والجهات المتورطة في توفيرها.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان اليوم الجمعة عبر منصة “إكس”: إن هذه البلاغات تأتي في سياق تصعيد مستمر تنتهجه ميليشيا الحوثي بحق أبناء تعز، يشمل عمليات القنص والقصف العشوائي للأحياء السكنية، وفرض الحصار على المدينة وقطع الطرق ومنع وصول المياه والغذاء والدواء.
وحذرت القوات المسلحة اليمنية ميليشيا الحوثي من مواصلة استهداف المدنيين أو استخدام أي وسائل قتالية محظورة، مؤكدة أن حماية المواطنين ورفع الحصار عن تعز مسؤولية ثابتة للدولة وقواتها المسلحة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار وفق التزاماتها الدستورية والقانون الدولي الإنساني.
ودعت الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة الانتهاكات، ودعم التحقيق العاجل في هذه الحوادث، والضغط من أجل فتح الطرق وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أن المسؤولين عن الاعتداءات بحق المدنيين لن يفلتوا من المساءلة.
يشار إلى أن اليمن دعا أمس مجلس الأمن الدولي إلى إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي الصاروخية الأخيرة على عدن ومحاسبتها واتخاذ تدابير عملية وملموسة للتصدي لتصعيدها العسكري المستمر ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.