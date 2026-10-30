الجيش اليمني: نتعامل بجدية مع تقارير عن استخدام ميليشيا الحوثي غازات سامة في ‏تعز

عدن-سانا‏

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تلقيها بلاغات عن إصابة مدنيين وأفراد من المقاومة ‏الشعبية في جبهات تعز بحالات اختناق وإغماء، جراء استخدام ميليشيا الحوثي قذائف ‏يُشتبه باحتوائها على مواد سامة، مطالبة بتحقيق عاجل لتحديد طبيعة المواد ‏المستخدمة ومصادرها والجهات المتورطة في توفيرها.‏

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان ‌‏اليوم الجمعة عبر منصة “إكس”: إن هذه البلاغات تأتي في سياق تصعيد مستمر ‏تنتهجه ميليشيا الحوثي بحق أبناء تعز، يشمل عمليات القنص والقصف العشوائي ‏للأحياء السكنية، وفرض الحصار على المدينة وقطع الطرق ومنع وصول المياه ‏والغذاء والدواء.‏

وحذرت القوات المسلحة اليمنية ميليشيا الحوثي من مواصلة استهداف المدنيين أو ‏استخدام أي وسائل قتالية محظورة، مؤكدة أن حماية المواطنين ورفع الحصار عن تعز ‏مسؤولية ثابتة للدولة وقواتها المسلحة، وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار ‏وفق التزاماتها الدستورية والقانون الدولي الإنساني.‏

ودعت الأمم المتحدة والجهات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة ‏الانتهاكات، ودعم التحقيق العاجل في هذه الحوادث، والضغط من أجل فتح الطرق ‏وضمان وصول الإمدادات الإنسانية دون عوائق، مشددة على أن المسؤولين عن ‏الاعتداءات بحق المدنيين لن يفلتوا من المساءلة.‏

يشار إلى أن اليمن دعا أمس مجلس الأمن الدولي إلى إدانة اعتداءات ميليشيا الحوثي ‏الصاروخية الأخيرة ‏على عدن ومحاسبتها واتخاذ تدابير عملية وملموسة للتصدي ‏لتصعيدها العسكري ‏المستمر ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.‏