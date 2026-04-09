غوتيريش يدين العدوان الإسرائيلي على لبنان:يشكل “خطراً جسيماً” على الهدنة الأمريكية-الإيرانية

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، محذّراً من أنها تشكّل خطراً على اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوتيريش قوله في بيان أمس الأربعاء: “إن النشاط العسكري المستمر في لبنان، يشكل خطراً على الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة”، مجدداً دعوته لجميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فوراً.

وأعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء ارتفاع عدد الضحايا المدنيين، مؤكداً أنه “لا يوجد حل عسكري للصراع، وعلى جميع الأطراف اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية وإعادة الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701”.

الصليب الأحمر: أسلحة ثقيلة على مناطق سكنية دون إنذارات

بدورها ندّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان أمس، ب”الموت والدمار” في مناطق ذات كثافة سكانية في لبنان، جراء الاعتداءات الإسرائيلية وقالت: إن ” أسلحة متفجرة ثقيلة ذات آثار واسعة النطاق، أصابت أحياء سكنية مكتظة بما فيها العاصمة بيروت، دون إنذارات مسبقة”.

وشدّدت اللجنة على أن “أي اتفاق شامل بشأن المنطقة، يجب أن يأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين في لبنان وحمايتهم وكرامتهم”، لافتةً إلى أن الناس يحتاجون “بإلحاح إلى متنفّس من العنف بعد أكثر من خمسة أسابيع من الأعمال القتالية”.

وأضافت: إن الصليب الأحمر اللبناني أرسل 100 سيارة إسعاف لإجلاء القتلى ونقل الجرحى إلى المستشفيات في أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن المرافق الطبية المكتظة أصلاً، كانت مضطرة للتعامل مع تدفق المصابين، فيما لا يزال بعض الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض.

أطباء بلا حدود: الضربات غير مقبولة

من جهتها، أفادت منظمة أطباء بلا حدود، بأن فرقها استجابت أمس لتدفق جماعي للمصابين، من بينهم أطفال، في مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي في بيروت.

وقال منسق الطوارئ في المنظمة كريستوفر ستوكس: “يصل أشخاص مصابون بشظايا ونزف حاد، هذه الضربات العشوائية على مناطق مأهولة بعدد كبير من السكان غير مقبولة بتاتاً”.

وطالب ستوكس بتوقف الهجمات المستمرة على المدنيين، وتوقف التهجير القسري المتكرر للسكان، مشيراً إلى أن ذلك يعدّ جريمة حرب.

وتعرض لبنان أمس الأربعاء لعدوان إسرائيلي هو الأعنف منذ الثاني من آذار الماضي، واستهدف بيروت ومناطق في البقاع وجنوب لبنان، بعد ساعات من إعلان الولايات المتحدة وإيران عن هدنة لمدة أسبوعين تمهيداً لوقف الحرب، وإعلان باكستان أن الهدنة تشمل الجبهة اللبنانية.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان مساء أمس أن حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في لبنان أمس وصلت إلى 254 قتيلاً و1165 جريحاً.